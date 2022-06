Thor: Love and Thunder, la performance di Christian Bale ha spaventato il cast? Ecco la risposta dell'attore (Di venerdì 24 giugno 2022) Christian Bale si è recentemente aperto a proposito del fatto che, secondo quanto riferito, il suo personaggio di Thor: Love and Thunder avrebbe terrorizzato alcuni dei suoi co-protagonisti. Christian Bale è consapevole di aver avuto un aspetto spaventoso sul set di Thor: Love and Thunder: nel nuovo film dei Marvel Studios, gli Dei del Tuono e i loro alleati dovranno unirsi contro Gorr, il personaggio interpretato da Bale, ovvero il villain principale della storia. Sebbene il regista e lo studio cinematografico abbiano deciso di tenere nascosti i dettagli sull'antagonista di Chris Hemsworth e Natalie Portman, non appena sono state diffuse le prime immagini del personaggio i fan non ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 giugno 2022)si è recentemente aperto a proposito del fatto che, secondo quanto riferito, il suo personaggio diandavrebbe terrorizzato alcuni dei suoi co-protagonisti.è consapevole di aver avuto un aspetto spaventoso sul set diand: nel nuovo film dei Marvel Studios, gli Dei del Tuono e i loro alleati dovranno unirsi contro Gorr, il personaggio interpretato da, ovvero il villain principalea storia. Sebbene il regista e lo studio cinematografico abbiano deciso di tenere nascosti i dettagli sull'antagonista di Chris Hemsworth e Natalie Portman, non appena sono state diffuse le prime immagini del personaggio i fan non ...

Pubblicità

giorgiaavezzali : RT @LokiBaggins: Ieri taika ha parlato di tom hiddleston e di loki durante l’intervista del The Late Show e questo conferma ancora di più l… - ParliamoDiNews : Thor: Love and Thunder - il sedere del dio del tuono non sarà censurato #Marvel #Thor #TaikaWaititi… - miviendapianger : prima per sbaglio il correttore del telefono mi ha fatto scrivere thor love and tinder - Shambelle97 : Prontissima a vivere l'era paradisiaca di Thor Love And Thunder. ?? - ringoringhetto : RT @POPCORNTVit: Thor: Love and Thunder: nuova clip con Jane Foster e Il Dio del Tuono -