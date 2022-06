Sardegna, per arginare l’invasione di cavallette forse si sarebbe potuto agire per tempo (Di venerdì 24 giugno 2022) di Pietro Lo Cascio, naturalista Fino agli anni Cinquanta del XX secolo, i bollettini degli istituti di Agraria di numerosi atenei italiani erano soliti riportare lunghi elenchi delle invasioni di cavallette che – come un flagello biblico – si registravano ogni anno nel Paese, in modo particolare nelle regioni meridionali. Tra queste anche la Sardegna, dove per arginare il fenomeno già nel 1946 era stata sperimentata una nuova forma di lotta biologica, con l’introduzione di una specie di coleottero le cui larve sono specializzate nel predare le uova di cavallette. Per lungo tempo il metodo ha funzionato. Da alcuni anni, invece, l’equilibrio tra preda e predatore è drasticamente mutato a favore della prima, e le cavallette stanno causando ingenti danni in vaste aree dove agricoltura e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) di Pietro Lo Cascio, naturalista Fino agli anni Cinquanta del XX secolo, i bollettini degli istituti di Agraria di numerosi atenei italiani erano soliti riportare lunghi elenchi delle invasioni diche – come un flagello biblico – si registravano ogni anno nel Paese, in modo particolare nelle regioni meridionali. Tra queste anche la, dove peril fenomeno già nel 1946 era stata sperimentata una nuova forma di lotta biologica, con l’introduzione di una specie di coleottero le cui larve sono specializzate nel predare le uova di. Per lungoil metodo ha funzionato. Da alcuni anni, invece, l’equilibrio tra preda e predatore è drasticamente mutato a favore della prima, e lestanno causando ingenti danni in vaste aree dove agricoltura e ...

