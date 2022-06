Ciclismo, campionati nazionali a cronometro. Girmay torna dopo l’incidente e vince. Reis, Kamna e Garcia trionfano (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuova giornata ricca di Ciclismo, con la disputa di altre cronometro valide per i campionati nazionali. Il 21enne Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma) si è imposto in Spagna, completando i 38,5 km del circuito di Cala Millor con il tempo di 46’23”, precedendo di 15 secondi Oier Lazkano e di 23” Xabier Mikel Azparren. In Portogallo, invece, grandissima sorpresa: il poco quotato Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor) ha battuto due quotati professionisti e specialisti della UAE Emirates come Ivo Oliveira (a 29”) e Joao Almeida (a 41”). Biniam Girmay è tornato in gara dopo lo sfortunatissimo incidente al Giro d’Italia: il tappo dello spumante gli finì dell’occhio nel momento in cui festeggia una vittoria di tappa e lo costrinse al ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuova giornata ricca di, con la disputa di altrevalide per i. Il 21enne RaulPierna (Equipo Kern Pharma) si è imposto in Spagna, completando i 38,5 km del circuito di Cala Millor con il tempo di 46’23”, precedendo di 15 secondi Oier Lazkano e di 23” Xabier Mikel Azparren. In Portogallo, invece, grandissima sorpresa: il poco quotato Rafael(Glassdrive Q8 Anicolor) ha battuto due quotati professionisti e specialisti della UAE Emirates come Ivo Oliveira (a 29”) e Joao Almeida (a 41”). Biniamto in garalo sfortunatissimo incidente al Giro d’Italia: il tappo dello spumante gli finì dell’occhio nel momento in cui festeggia una vittoria di tappa e lo costrinse al ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Girmay is back: prima corsa e primo successo ?? #EurosportCICLISMO - qnazionale : Ciclismo, sfortuna Lorenzo Fortunato: due fratture e niente campionati italiani - zazoomblog : Ciclismo startlist Campionati Italiani 2022 e partecipanti: presenti Nibali e Ciccone - #Ciclismo #startlist… - zazoomblog : Ciclismo dove vedere in tv i Campionati Italiani 2022: orari programma in chiaro streaming - #Ciclismo #vedere… - zazoomblog : Ciclismo dove vedere in tv i Campionati Italiani 2022: orari programma in chiaro streaming - #Ciclismo #vedere… -