Ciclismo, Campionati Italiani 2022: i favoriti. Tantissimi i contendenti su un percorso aperto a tante interpretazioni (Di venerdì 24 giugno 2022) Domenica 26 giugno si terrà la prova in linea riservata alla categoria Elite uomini valida per i Campionati Italiani di Ciclismo su strada. In Puglia, tra Marina di Ginosa ed Alberobello, verrà deciso il successore di Sonny Colbrelli, costretto a lasciare il tricolore dopo 12 mesi per i noti problemi cardiaci. Il percorso misura 237,1 km e si snoderà lungo due tratti in linea e tre circuiti. L’altimetria rivela un tracciato molto mosso, ricchissimo di saliscendi, ma privo di una salita estremamente impegnativa che possa fare reale selezione. Un percorso che si apre dunque a moltissime interpretazioni e che potrebbe strizzare l’occhio a corridori con le più disparate caratteristiche. Lunghezza e profilo potrebbero ricordare una classica, occhio dunque a tutti quei corridori in grado di ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Domenica 26 giugno si terrà la prova in linea riservata alla categoria Elite uomini valida per idisu strada. In Puglia, tra Marina di Ginosa ed Alberobello, verrà deciso il successore di Sonny Colbrelli, costretto a lasciare il tricolore dopo 12 mesi per i noti problemi cardiaci. Ilmisura 237,1 km e si snoderà lungo due tratti in linea e tre circuiti. L’altimetria rivela un tracciato molto mosso, ricchissimo di saliscendi, ma privo di una salita estremamente impegnativa che possa fare reale selezione. Unche si apre dunque a moltissimee che potrebbe strizzare l’occhio a corridori con le più disparate caratteristiche. Lunghezza e profilo potrebbero ricordare una classica, occhio dunque a tutti quei corridori in grado di ...

Pubblicità

zazoomblog : Ciclismo startlist Campionati Italiani 2022 e partecipanti: presenti Nibali e Ciccone - #Ciclismo #startlist… - zazoomblog : Ciclismo dove vedere in tv i Campionati Italiani 2022: orari programma in chiaro streaming - #Ciclismo #vedere… - zazoomblog : Ciclismo dove vedere in tv i Campionati Italiani 2022: orari programma in chiaro streaming - #Ciclismo #vedere… - cyclingoo : ?? Campionati Nazionali 2022, primo successo a cronometro per Ben Healy in Irlanda / By @spaziociclismo… - zazoomblog : Ciclismo campionati nazionali a cronometro: Evenepoel Hayter Mohoric e Armirail in trionfo. Tutti i vincitori -… -