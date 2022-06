(Di giovedì 23 giugno 2022). Si è conclusa Obi-Wan, serie tv Disney+ diretta da Deborah Chow, da interpretare come un vero e proprio Episodio 3.5 della saga. Il finale ha chiuso quasi tutte le trame aperte, lasciando giusta aperta qualche strada per dare continuità alla storia di alcuni personaggi. Lo show è sicuramente statoto come miniserie

Pubblicità

PotereaiSith : @GiGiglio99 La Reggina è salva ed è uscito l’ultimo episodio della serie su Star Wars, sono gasato COSENZA MERDAAAAA - starwarsnewsit : Star Wars: Obi-Wan Kenobi Stagione 2? La Kennedy dice cosa ne pensa - - TristeMietitore : Che poi non ho mai indossato nulla in vita mia con i loghi di una forza armata, a parte l'Impero di Star Wars. - starwarsnewsit : Star Wars: perché Qui-Gon approvò la grande bugia di Obi-Wan Kenobi - - fantasy_magazin : Cos'è #LEGOStarWars Summer Vacation prossimamente su Disney+ @disneyplusIT -

La scena è risultata essere familiare ai fan di: Rebels, che ricorderanno sicuramente un momento simile tra Anakin e la sua ex Padawan Ahsoka Tano. Alla domanda su questo parallelismo, ...Obi - Wan Kenobi è la serie del mondo diche si è conclusa oggi. La regista ha raccontato l'impresa più ardua che ha ...La nostra recensione dell'intera prima stagione di Obi-Wan Kenobi, nuova serie Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars.Aspyr Media ha svelato come utilizzare il menu dei cheat in Star Wars KOTOR 2 per riuscire a superare il bug game breaking.