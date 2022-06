LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Ucraina in testa nel preliminare del libero a squadre, Italia in acqua per ultima (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.34 Terzo il Messico con un ottimo 87.5333 (26.1000, 35.3333, 26.1000). 10.28 Spazio ora al Messico. Questa formazione punta alla finale. 10.26 Ottima prova della Spagna che ottiene 91.4333 punti (27.3000, 36.9333, 27.2000) e si inserisce al secondo posto. Per l’Italia non sarà facile fare meglio delle ragazze iberiche. 10.21 È il momento della Spagna 10.20 La Gran Bretagna totalizza 82.3667 punti (24.7000, 33.0667, 24.6000) e si candida per un posto in finale. 10.17 Ricordiamo che l’Italia sarà l’ultima squadra a entrare in acqua. 10.14 Tocca ora alla Gran Bretagna. 10.12 94.3667 per la squadra Ucraina! 28.2000 di esecuzione, 37.8667 di impressione artistica e 28.3000 di difficoltà, questi i punteggi nello specifico. Davvero ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.34 Terzo il Messico con un ottimo 87.5333 (26.1000, 35.3333, 26.1000). 10.28 Spazio ora al Messico. Questa formazione punta alla finale. 10.26 Ottima prova della Spagna che ottiene 91.4333 punti (27.3000, 36.9333, 27.2000) e si inserisce al secondo posto. Per l’non sarà facile fare meglio delle ragazze iberiche. 10.21 È il momento della Spagna 10.20 La Gran Bretagna totalizza 82.3667 punti (24.7000, 33.0667, 24.6000) e si candida per un posto in finale. 10.17 Ricordiamo che l’sarà l’squadra a entrare in. 10.14 Tocca ora alla Gran Bretagna. 10.12 94.3667 per la squadra! 28.2000 di esecuzione, 37.8667 di impressione artistica e 28.3000 di difficoltà, questi i punteggi nello specifico. Davvero ...

