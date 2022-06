Murubutu torna con il singolo “Daimon” | ispirato al mito di Er di Platone

(Di martedì 21 giugno 2022) Dopo l’uscita dell’album “Storie d’amore con pioggia e altri racconti di rovesci e temporali”, portato dal vivo in un tour primaverile costellato di sold-out,con un nuovo. Si intitola “” e sarà disponibile da venerdì 24 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali. Nella narrazione deldi Er,racconta che ogni anima prima di nascere sceglie il proprio destino e per onorare questa scelta le viene donato un genio tutelare, il(??????), una creatura divina preposta a guidarci a compimento di ciò che la nostra anima sceglie prima di venire al mondo. E se ogni volta che l’animain un nuovo corpo scegliesse sempre di rincorrere un’altra anima per poterle stare vicino? Se scegliesse sempre una ...

E ancora, musicisti, cantanti, compositori della scena contemporanea italiana come, i giovanissimi Westfalia, Raiz e Radicanto, Ambrogio Sparagna, Mauro Ottolini, Frankie Hi - NRG MC. Quindi ..."La mente funziona a incastro, a capire in fondo il mondo, ogni giorno ti serve l'altro". Con questa frase del rapper emilianosi apre "La Porta accanto" dell'8° edizione del Festival della Lentezza, in programma dal 17 al 19 giugno 2022 tra gli splendidi cortili, le sale, il giardino della Reggia di Colorno, con ... Chi è Murubutu, il professore che insegna 'letteraturap' Dopo l’uscita dell’album “Storie d’amore con pioggia e altri racconti di rovesci e temporali”, portato dal vivo in un tour primaverile costellato di sold-out, MURUBUTU torna con un nuovo singolo. Si ...Si calerà nell’atmosfera dei Chiostri di San Pietro il Festival Mundus, che dopo la parentesi imposta dal Covid ritorna ad accogliere artisti da tutto il mondo. Con un taglio nuovo però: abbandonando ...