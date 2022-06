Draghi: "L'unità è essenziale, grazie a Senato per il sostegno" (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - "L'unità è essenziale". Il premier Mario Draghi, nella sua replica al Senato, dopo il deposito della risoluzione di maggioranza, ha voluto sottolineare l'unità emersa sulla posizione riguardo la guerra in Ucraina. "Continuiamo sulla strada del decreto" Ucraina, ha sottolineato il presidente del Consiglio. "Ringrazio il Senato per il sostegno ad aiutare l'Ucraina a difendere la libertà e la democrazia", ha spiegato il presidente del Consiglio elencando gli impegni presi. Ovvero a continuare con le sanzioni alla Russia e "a ricercare una pace duratura che rispetti i diritti e la libertà dell'Ucraina". "Continueremo, insomma, sulla strada disegnata dal dl 14 del 22". Si tratta del decreto legge che autorizza "la partecipazione di personale militare alle ... Leggi su agi (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - "L'". Il premier Mario, nella sua replica al, dopo il deposito della risoluzione di maggioranza, ha voluto sottolineare l'emersa sulla posizione riguardo la guerra in Ucraina. "Continuiamo sulla strada del decreto" Ucraina, ha sottolineato il presidente del Consiglio. "Ringrazio ilper ilad aiutare l'Ucraina a difendere la libertà e la democrazia", ha spiegato il presidente del Consiglio elencando gli impegni presi. Ovvero a continuare con le sanzioni alla Russia e "a ricercare una pace duratura che rispetti i diritti e la libertà dell'Ucraina". "Continueremo, insomma, sulla strada disegnata dal dl 14 del 22". Si tratta del decreto legge che autorizza "la partecipazione di personale militare alle ...

