Ucraina | capo amministrazione Luhansk | ' perso controllo Metolkine vicino Severodonetsk'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Le truppe ucraine hanno perso il controllo del villaggio di Metolkine vicino a Severodonetsk. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, scrivendo su Telegram che i russi hanno "intensificato gli attacchi con l'artiglieria e gli aerei. Inoltre sono in azione nella zona industriale di Severodonetsk e nella periferia della città. Lo stesso vale nei distretti di Toshkivka e Ustynivka. I combattimenti sono in corso in molti villaggi intorno a Severodonetsk e Lysychansk. Ieri il nemico ha lanciato decine di unità di comattimento nell'area. Sfortunatamente, ora non controlliamo Metolkine".

