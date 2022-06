Scaroni | “Donnarumma? Esperienza Psg utile | le facciate fanno crescere”

(Di lunedì 20 giugno 2022) Paolo, presidente del Milan, ha parlato del grande ex Gianluigi. Giusto il suo passaggio al Psg? Le dichiarazioni

Nel corso dell'intervista a GR Parlamento, Paoloha parlato così di Gianluigi. "Ma io credo che questa esperienza gli possa essere utile comunque, le facciate fanno crescere. I giovani devono cambiare, anche prendere qualche ...Le parole di Paolo, presidente del Milan a "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento ... Non bastassero i "polpettoni" legati a, Calhanoglu e Kessie, i tifosi si sono dovuti sorbire ...ROMA (ITALPRESS) – “Il sogno ora è fare bene in Champions. Lo scorso anno siamo stati eliminati al primo turno, quest’anno ci poniamo l’obiettivo di fare meglio e riportare il Milan a competere. Non d ...Nel corso dell’intervista a GR Parlamento, Paolo Scaroni ha parlato così di Gianluigi Donnarumma. «Ma io credo che questa esperienza gli possa essere utile comunque, le facciate fanno crescere. I giov ...