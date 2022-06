Francia, proteste per difendere il corpo diplomatico (Di lunedì 20 giugno 2022) Macron non è certo un diplomatico e forse non è neanche bravo nel simulare di esserlo. Ormai i veleni, le proteste e lo sciopero in vista al Quai d’Orsay, il ministero degli Esteri della Francia è un dato di fatto ; il Quai è un luogo dove diplomatici e personale sono chiamati a incrociare le braccia il 2 giugno contro la contestata riforma dell’alta amministrazione pubblica voluta dal presidente Emmanuel Macron che definiscono “una brutale soppressione del corpo diplomatico” francese. Un fatto rarissimo nel mondo solitamente discreto e ovattato del ministero degli Esteri di Parigi, che entrò in sciopero un’altra sola volta nella sua storia bicentenaria, nel 2003. Nel mirino, c’è la riforma dell’alta funzione pubblica fatta adottare da Macron ad aprile. Ormai pubblicata in Gazzetta ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) Macron non è certo une forse non è neanche bravo nel simulare di esserlo. Ormai i veleni, lee lo sciopero in vista al Quai d’Orsay, il ministero degli Esteri dellaè un dato di fatto ; il Quai è un luogo dove diplomatici e personale sono chiamati a incrociare le braccia il 2 giugno contro la contestata riforma dell’alta amministrazione pubblica voluta dal presidente Emmanuel Macron che definiscono “una brutale soppressione del” francese. Un fatto rarissimo nel mondo solitamente discreto e ovattato del ministero degli Esteri di Parigi, che entrò in sciopero un’altra sola volta nella sua storia bicentenaria, nel 2003. Nel mirino, c’è la riforma dell’alta funzione pubblica fatta adottare da Macron ad aprile. Ormai pubblicata in Gazzetta ...

