Verstappen vince in Canada davanti a Sainz e Hamilton

AGI - Max Verstappen vince anche il Gran Premio di Canada e allunga ulteriormente in vetta alla classifica piloti. Quinto trionfo negli ultimi sei appuntamenti per il pilota della Red Bull, che approfitta del ritiro del compagno di squadra Sergio Perez (problemi al motore), per volare a +46 in vetta. Chiude secondo un ottimo Carlos Sainz con la Ferrari, che non è riuscito nel finale di gara a superare l'olandese dopo una grande battaglia. Sul gradino più basso del podio sale Lewis Hamilton con la Mercedes, lasciandosi alle spalle il compagno di scuderia George Russell. Applausi per uno stoico Charles Leclerc, partito dal fondo della griglia e giunto quinto sul traguardo al termine di una super rimonta. Il monegasco si prende 10 punti e si porta a -3 in classifica da Perez.

