LIVE Moto3, GP Germania 2022 in DIRETTA: comincia la gara al Sachsenring! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -27 giri: Gran sprint di Izan Guevara e Tatsuki Suzuki! Lo spagnolo si conferma in testa, Foggia secondo, Suzuki terzo. -27 giri: Caduta in curva 1 per Carlos Tatay e Riccardo Rossi! PARTITI, comincia LA gara! 11.00 Ci siamo, i piloti si sistemano in griglia! 10.58 comincia il giro di ricognizione! 10.57 Ventisette giri in programma, al termine dei quali avremo i verdetti del weekend qui al Sachsenring. 10.54 Ecco il poleman di giornata, Izan Guevara, che vorrà confermare la superiorità mostrata nei precedenti appuntamenti del weekend: Looking cool Pole man @IzanGuevara is race ready #GermanGP pic.twitter.com/DNDtBEVhYP — MotoGP (@MotoGP) June 19, 2022 10.52 Dodicesimo Andrea Migno, 15esimo Riccardo Rossi, 21esimo Stefano Nepa, 23° Elia ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-27 giri: Gran sprint di Izan Guevara e Tatsuki Suzuki! Lo spagnolo si conferma in testa, Foggia secondo, Suzuki terzo. -27 giri: Caduta in curva 1 per Carlos Tatay e Riccardo Rossi! PARTITI,LA! 11.00 Ci siamo, i piloti si sistemano in griglia! 10.58il giro di ricognizione! 10.57 Ventisette giri in programma, al termine dei quali avremo i verdetti del weekend qui al Sachsenring. 10.54 Ecco il poleman di giornata, Izan Guevara, che vorrà confermare la superiorità mostrata nei precedenti appuntamenti del weekend: Looking cool Pole man @IzanGuevara is race ready #GermanGP pic.twitter.com/DNDtBEVhYP — MotoGP (@MotoGP) June 19,10.52 Dodicesimo Andrea Migno, 15esimo Riccardo Rossi, 21esimo Stefano Nepa, 23° Elia ...

