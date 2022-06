Stop armi a Kiev | la bozza di alcuni senatori M5s - Poi la nota | Risoluzione di maggioranza - Di Maio | Allineati alla Nato o la

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Ucraina, bozza della risoluzione senatori M5s: 'Stop a nuovi invii di armi' #m5s #armi - HuffPostItalia : Ucraina, la bozza dei 5 Stelle: 'Stop a nuovi invii di armi' - Owl36350444 : RT @ultimenotizie: In vista del voto al Senato di martedì prossimo su un eventuale stop alle armi da inviare in #Ucraina, gira una bozza di… - infoitinterno : I 5 Stelle vogliono lo stop all'invio di armi a Kiev, ma nel movimento è scontro - puntodilucescam : -

all'invio diin Ucraina: la richiesta è di M5S. Si impegna il governo a 'non procedere, stante l'attuale quadro bellico in atto, ad ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio ...A Eni metà delle forniture richieste, per la Franciaai flussi causa tagli alla Germania Penso ... Quando chiediamo di smetterla di fornirealla guerra in Ucraina, quando chiediamo di uscire ...Stop all'invio di armi in Ucraina: sarebbe questa la richiesta di una parte del M5s, stando alla bozza della risoluzione sulla quale sono al lavoro alcuni senatori pentastellati in vista delle comunic ...Messa a punto una bozza con la richiesta al governo criticata anche dal ministro degli Esteri Di Maio secondo cui l'Italia non si deve “disallineare” dagli alleati. Castelli: “Io la non la voto” ...