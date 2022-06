Pubblicità

Movieplayer.it

Ora, come vedremo nella recensione diin 4K, il film diretto da Daniel Espinosa con Jared Leto nei panni di uno scienziato che da tempo sta cercando una cura per una rara malattia del ...Poi ancora, Licorice Pizza, HUNGER GAMES STEELBOOK 4K+BD COLLECTION, The Untouchables " Gli ... Home Entertainment " Koch Media The Untouchables " Gli Intoccabili " 9 giugno in 4K+ Blu - ... Morbius in 4K UHD, la recensione: una rivincita in homevideo per il film Marvel La recensione di Morbius in 4K UHD: stroncato dalla critica ma divenuto suo malgrado un cult, ora il film Marvel arriva in homevideo con un prodotto Eagle tecnicamente eccellente che contiene una bell ...Morbius flopped a second time in theaters after Sony decided to do a re-release following the spread of memes online.