Giro di Svizzera 2022, Tom Pidcock si aggiunge alla lunga lista di positivi al Covid e abbandona la rassegna (Di venerdì 17 giugno 2022) Non c'è pace al Giro di Svizzera 2022. L'ombra del Covid si è abbattuta sulla manifestazione elvetica costringendo più di 30 corridori ad abbandonare l'evento, ultimo della lista il britannico della Ineos-Grenadiers Tom Pidcock. La tappa odierna si sta disputando regolarmente, ma domani è attesa una nuova valutazione da parte degli organizzatori. Prima del biker classe '99 si erano ritirate formazioni di grande caratura quali Alpecin-Fenix, Bahrain-Victorious, UAE Team Emirates e Jumbo-Visma, seguite a ruota dal leader della generale Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe). Anche due atleti della Israel Premier-Tech (Sebastian Berwick e Reto Hollenstein) ed uno della Quick Step Alpha Vinyl Team (Louis Vervaeke) hanno dovuto fare i conti con il virus.

