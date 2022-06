Recensione Obi-Wan Kenobi episodio 5: il fantasma di Anakin (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ecco la nostra Recensione dell’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi: dopo la battuta d’arresto dello scorso episodio, la serie torna sui suoi livelli TITOLO: Obi-Wan Kenobi. GENERE: azione, fantascienza. NAZIONE: USA. REGIA: Deborah Chow. CAST: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Rupert Friend, Sung Kang, Joel Edgerton, Indira Varma, Kumail Nanjiani, Bennie Safdie, Jimmy Smits. DURATA: 6 episodi, 41-55 minuti. PRODUZIONE: Lucasfilm. DISTRIBUZIONE ITALIANA: Disney+. USCITA: 27 maggio – 22 giugno. La speranza è l’ultima a morire. Dopo un quarto episodio deludente sotto tutti i punti di vista, Obi-Wan Kenobi torna con ciò che ci aveva conquistato in prima istanza. Azione, suspence, dramma e colpi di scena sono tutti presenti in questo penultimo appuntamento. Non ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ecco la nostradell’5 di Obi-Wan: dopo la battuta d’arresto dello scorso, la serie torna sui suoi livelli TITOLO: Obi-Wan. GENERE: azione, fantascienza. NAZIONE: USA. REGIA: Deborah Chow. CAST: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Rupert Friend, Sung Kang, Joel Edgerton, Indira Varma, Kumail Nanjiani, Bennie Safdie, Jimmy Smits. DURATA: 6 episodi, 41-55 minuti. PRODUZIONE: Lucasfilm. DISTRIBUZIONE ITALIANA: Disney+. USCITA: 27 maggio – 22 giugno. La speranza è l’ultima a morire. Dopo un quartodeludente sotto tutti i punti di vista, Obi-Wantorna con ciò che ci aveva conquistato in prima istanza. Azione, suspence, dramma e colpi di scena sono tutti presenti in questo penultimo appuntamento. Non ...

