Barcellona sempre più in difficoltà: rischio multa da 30 milioni a causa dei tabelloni pubblicitari (Di martedì 14 giugno 2022) Momento nerissimo per il Barcellona, dal punto di vista finanziario. Il club catalano, infatti, non è riuscito a migliorare le condizioni economiche che avevano portato, lo scorso anno, a non poter trattenere Lionel Messi, poi finito al Psg. A 12 mesi di distanza, infatti, la situazione finanziaria dei blaugrana rimane drammatica, tanto che il club ha deliberato alcune iniziative che prevedono l'affitto del Camp Nou per matrimoni e partitelle tra amici, e non solo. Ma a gravare su una situazione già pesante, ecco lo spettro di una pesante multa. Secondo quanto riporta Marca, infatti, un tribunale di Monaco di Baviera ha stabilito che la tecnologia Supponor utilizzata dal Barcellona per i suoi cartelloni pubblicitari non sia legale. Tale tecnologia, implementata nel 2019, permette di mostrare pannelli ...

