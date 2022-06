Progetto Nazionale WWF, a Caserta parte la pulizia delle spiagge (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Anche per il 2022 nell’ambito del grande Progetto Nazionale WWF #GenerAzioneMare “No Plastic in Nature”, il WWF Caserta – Presidente Milena Biondo – ha contribuito al programma del WWF Italia che prevede un focus sulla lotta all’inquinamento da plastica (micro e macro) in Natura per eliminare la dispersione di plastica nell’ambiente e costruire una economia circolare della plastica che ne riduca i quantitativi prodotti e ne incrementi il riuso e il riciclo. L’evento ha visto come partner, anche per il 2022, l’azienda Calzedonia. Un’alleanza quella tra Calzedonia e WWF Italia che prevede anche un Progetto di ricerca in collaborazione con l’Università delle Marche con il triplice obiettivo di: valutare il rilascio di microplastiche durante la fase di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Anche per il 2022 nell’ambito del grandeWWF #GenerAzioneMare “No Plastic in Nature”, il WWF– Presidente Milena Biondo – ha contribuito al programma del WWF Italia che prevede un focus sulla lotta all’inquinamento da plastica (micro e macro) in Natura per eliminare la dispersione di plastica nell’ambiente e costruire una economia circolare della plastica che ne riduca i quantitativi prodotti e ne incrementi il riuso e il riciclo. L’evento ha visto come partner, anche per il 2022, l’azienda Calzedonia. Un’alleanza quella tra Calzedonia e WWF Italia che prevede anche undi ricerca in collaborazione con l’UniversitàMarche con il triplice obiettivo di: valutare il rilascio di microplastiche durante la fase di ...

