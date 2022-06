Gavi ha elogiato per aver “cambiato il gioco” nella vittoria della Spagna sulla Svizzera

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-12 23:09:25 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 12 giugno 2022 22:09Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2022 22:36 Un membrosquadra spagnola di Luis Enrique è stato individuato domenica sera per gli elogi diffusi. La Roja era ovviamente tornata in azione poco tempo fa.scia di un’apertura solida, anche se non spettacolare, alla campagnaNations League del paese, gli spagnoli hanno accolto la Repubblica Ceca a Malaga, puntando alla secondasul girone. E, quando tutto è stato detto e fatto, fare due vittorie su due, in rotta verso un posto in cima alla classifica del Gruppo B, è esattamente ciò che sono riuscite le truppe di Enrique. Carlos Soler è stato il primo in porta, prima che Pablo Sarabia si ...