Bassetti aggredito da una coppia no vax: "Mi hanno rovesciato un cocktail addosso" (Di sabato 11 giugno 2022) Matteo Bassetti aggredito di nuovo dai no vax. L'infettivologo del San Martino di Genova, già vittima in passato di agguati e minacce per... Leggi su today (Di sabato 11 giugno 2022) Matteodi nuovo dai no vax. L'infettivologo del San Martino di Genova, già vittima in passato di agguati e minacce per...

Pubblicità

leggoit : #matteo bassetti aggredito da coppia no-vax: gli rovesciano un cocktail addosso, poi si danno alla fuga - BabboleoNews : L'infettivologo Matteo #Bassetti è stato aggredito da una coppia no-vax che gli ha tirato addosso un cocktail in un… - zazoomblog : Bassetti aggredito in un locale da una coppia no vax: Mi hanno rovesciato un cocktail addosso - #Bassetti… - stranifattinews : No-vax, l’infettivologo Bassetti aggredito: “Sei quello che ha fatto le punturine che hanno ammazzato un sacco ... - romatoday : Bassetti aggredito in un locale da una coppia no vax: 'Mi hanno rovesciato un cocktail addosso'… -