Vicenza | uccide l' ex e la nuova compagna - Poi si toglie la vita

Advertising

repubblica : Vicenza, il fuggitivo che ha sparato all'ex uccide anche la nuova compagna e si suicida - OttavioZambardi : @aforista_l Vedi il triplice omicidio di Vicenza oggi: lui uccide l'ex e poi anche l'attuale compagna e infine si suicida - infoitinterno : Vicenza: uccide l’ex moglie, trovato esplosivo nell’auto del killer - infoitinterno : Vicenza, Zlatan Vasiljevic uccide l'ex moglie Lidia e l'attuale compagna e poi si toglie la vita -

Il sindaco di: 'Siamo sgomenti' leggi anche Ergastolo per omicidio ex. I giudici: voleva affermare possesso virile 'registra un altro terribile femminicidio', ha dichiarato il ...L'omicidio è avvenuto in strada, nel quartiere Gogna, un'area della periferia diai piedi dei colli. L'uomo si chiamava Zlatan Vasiljevic, era un cittadino bosniaco e venne arrestato il 26 ...Due femminicidi, una violenza feroce che ha armato la mano di un uomo diventato l'assassino della sua ex, dell'attuale fidanzata per poi uccidersi. Un copione già visto nella tragica e ripetitiva casi ...Milano, 8 giu. (LaPresse) - È stato trovato dell'esplosivo nell'auto di Zlatan Vasiljevic, il 42enne di origine bosniaca che avrebbe ucciso a Vicenza la ex ...