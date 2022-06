Serie A, il Consiglio di Lega ha deciso: a pari punti sarà spareggio per scudetto e salvezza (Di mercoledì 8 giugno 2022) Novità in Serie A. Il Consiglio di Lega, che si è riunito ieri, ha stabilito che in caso di arrivo a pari punti tra squadre in lotta per lo scudetto o per la salvezza, ci sarà uno spareggio e non sarà presa in considerazione la classifica avulsa. Le vecchie regole, invece, rimarranno per la lotta per le coppe europee. Inoltre, come già anticipato più volte, in Coppa Italia è stata cancellata la regola del gol in trasferta che vale doppio. Queste modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio della Figc, che è chiamato a ratificare le novità volute dai club della massima Serie. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Novità inA. Ildi, che si è riunito ieri, ha stabilito che in caso di arrivo atra squadre in lotta per loo per la, ciunoe nonpresa in considerazione la classifica avulsa. Le vecchie regole, invece, rimarranno per la lotta per le coppe europee. Inoltre, come già anticipato più volte, in Coppa Italia è stata cancellata la regola del gol in trasferta che vale doppio. Queste modifiche dovranno essere approvate daldella Figc, che è chiamato a ratificare le novità volute dai club della massima. SportFace.

