Ponza, depuratore rotto: turisti e visitatori fuggono per la puzza, mentre i residenti si barricano in casa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ponza. Quest'anno sembra arrivare tutto in anticipo: il caldo, l'estate, le crisi e anche i miasmi. Come ogni anno, purtroppo, a Ponza arriva il solito problema di sempre, ma quest'anno pare che i tempi siano stati anticipati: da giorni ormai, il il depuratore di Giancos sta avvelenando l'aria della zona, infestandola di cattivi odori, proprio a due passi dalla spiaggetta, a ridosso di case e attività commerciali turistiche. Un problema continuo a Ponza Un disagio davvero enorme per i residenti e per l'economia della zona. Di fatto, alcuni turisti o visitatori di passaggio se ne sono andati a gambe levate per via degli odori nauseabondi. E i residenti, che non possono sloggiare, sono costretti invece a chiudersi dentro ...

