Giovane aggredito a calci e pugni a Napoli finisce in ospedale: Picchiato senza motivo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un ragazzo di 21 anni e’ stato aggredito, senza motivo, come ha spiegato, sotto casa sua ai Colli Aminei, a Napoli. E’ successo nella notte di lunedi’. Colpito ripetutamente a calci e pugni, e’ ora ricoverato all’ospedale Cardarelli. Non e’ in pericolo di vita ma resta in prognosi riservata. Intervistato dal Mattino, ha spiegato che gli si sono avvicinati “quattro ragazzi, di cui due ragazze, ma solo i ragazzi hanno cominciato a dire frasi provocatorie come se volessero prendermi in giro e attaccare briga”. Le offese sono continuate per un bel po’, poi il 21enne ha deciso di rispondere agli insulti “e da quel momento e’ cominciata l’aggressione. Hanno iniziato a strattonarmi e colpirmi. Ho reagito, in pochi istanti non ho capito piu’ nulla e ho subito una scarica di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un ragazzo di 21 anni e’ stato, come ha spiegato, sotto casa sua ai Colli Aminei, a. E’ successo nella notte di lunedi’. Colpito ripetutamente a, e’ ora ricoverato all’Cardarelli. Non e’ in pericolo di vita ma resta in prognosi riservata. Intervistato dal Mattino, ha spiegato che gli si sono avvicinati “quattro ragazzi, di cui due ragazze, ma solo i ragazzi hanno cominciato a dire frasi provocatorie come se volessero prendermi in giro e attaccare briga”. Le offese sono continuate per un bel po’, poi il 21enne ha deciso di rispondere agli insulti “e da quel momento e’ cominciata l’aggressione. Hanno iniziato a strattonarmi e colpirmi. Ho reagito, in pochi istanti non ho capito piu’ nulla e ho subito una scarica di ...

