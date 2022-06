AEW: Per il rinnovo di MJF c’è anche la concorrenza di Hollywood? (Di mercoledì 8 giugno 2022) In queste ultime settimane ha tenuto banco il conflitto interno alla AEW tra il management ed MJF. L’astro nascente della AEW ha spesso manifestato insoddisfazione per il contratto che lo lega alla compagnia di Tony Khan e le trattative tra le parti sarebbero in stallo. La AEW sembrerebbe aver deciso di cavalcare l’onda di questi rumor anche negli show televisivi e ne è la prova il promo di MJF dell’ultimo episodio di Dynamite. Oggi Fightful racconta di come MJF abbia sondato le possibilità per lui nel mondo di Hollywood. Numerosi fonti avrebbero riferito che MJF è rimasto a Los Angeles per diversi giorni dopo gli show della compagnia in quell’area. MJF è sempre più interessato a perseguire opportunità Hollywoodiane. Secondo i suoi amici e altre fonti reputate affidabili da Fightful, MJF ha parlato sempre più spesso della ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 8 giugno 2022) In queste ultime settimane ha tenuto banco il conflitto interno alla AEW tra il management ed MJF. L’astro nascente della AEW ha spesso manifestato insoddisfazione per il contratto che lo lega alla compagnia di Tony Khan e le trattative tra le parti sarebbero in stallo. La AEW sembrerebbe aver deciso di cavalcare l’onda di questi rumornegli show televisivi e ne è la prova il promo di MJF dell’ultimo episodio di Dynamite. Oggi Fightful racconta di come MJF abbia sondato le possibilità per lui nel mondo di. Numerosi fonti avrebbero riferito che MJF è rimasto a Los Angeles per diversi giorni dopo gli show della compagnia in quell’area. MJF è sempre più interessato a perseguire opportunitàiane. Secondo i suoi amici e altre fonti reputate affidabili da Fightful, MJF ha parlato sempre più spesso della ...

