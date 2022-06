The New Look: John Malkovich, Emily Mortimer e Claes Bang nella serie Apple TV+ (Di martedì 7 giugno 2022) John Malkovich, Emily Mortimer e Claes Bang si uniscono al cast del thriller originale Apple The New Look, creata da Todd A. Kessler, in cui si racconta l'ascesa fulminea dello stilista Christian Dior che ha detronizzato la Grande Dame Coco Chanel. Il candidato all'Oscar e vincitore dell'Emmy John Malkovich, Emily Mortimer e Claes Bang reciteranno insieme a Ben Mendelsohn, Juliette Binoche e Maisie Williams in The New Look, la nuova serie thriller degli Apple Studios scritta e diretta dal candidato all'Emmy Todd A. Kessler, che è anche produttore esecutivo. Ambientata durante l'occupazione nazista di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 giugno 2022)si uniscono al cast del thriller originaleThe New, creata da Todd A. Kessler, in cui si racconta l'ascesa fulminea dello stilista Christian Dior che ha detronizzato la Grande Dame Coco Chanel. Il candidato all'Oscar e vincitore dell'Emmyreciteranno insieme a Ben Mendelsohn, Juliette Binoche e Maisie Williams in The New, la nuovathriller degliStudios scritta e diretta dal candidato all'Emmy Todd A. Kessler, che è anche produttore esecutivo. Ambientata durante l'occupazione nazista di ...

