Comune di Ragusa, avviso pubblico per biciclette e scooter elettrici (Di martedì 7 giugno 2022) Ragusa – L’Amministrazione Comunale ha emanato, con atto di indirizzo n. 277 in data 31/05/22, apposite direttive, in aggiunta alle disposizioni assunte con la Deliberazione di Giunta n. 430/2020, per l’avvio in via temporanea stagionale a carattere sperimentale e della durata non superiore a 6 mesi, dei servizi di elettromobilità in condivisione (sharing) tramite biciclette e scooter elettrici da svolgersi esclusivamente in zone delimitate di Marina, Ragusa Centro e Ibla.Gli operatori economici interessati a poter fornire uno o entrambi i servizi di micromobilità elettrica potranno consultare il predetto atto pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell’Ente. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 7 giugno 2022)– L’Amministrazione Comunale ha emanato, con atto di indirizzo n. 277 in data 31/05/22, apposite direttive, in aggiunta alle disposizioni assunte con la Deliberazione di Giunta n. 430/2020, per l’avvio in via temporanea stagionale a carattere sperimentale e della durata non superiore a 6 mesi, dei servizi di elettromobilità in condivisione (sharing) tramiteda svolgersi esclusivamente in zone delimitate di Marina,Centro e Ibla.Gli operatori economici interessati a poter fornire uno o entrambi i servizi di micromobilità elettrica potranno consultare il predetto atto pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell’Ente. L'articolo proviene da Quotidiano di

