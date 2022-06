Caricatore unico e universale per cellulari e altri dispositivi | raggiunto accordo in Unione Europea | “Tecnologia armonizzata”

(Di martedì 7 giugno 2022) Un, di tipo Usb-c, che potrà essere utilizzato per tutti imobili. È l’a Strasburgo tra le istituzioni dell’(Parlamento, Consiglio e Commissione) sulla proposta legislativa presentata il 23 settembre 2021 dalla Commissione. Le nuove norme, annunciate su Twitter dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (Imco), riguarderanno telefoni, tablet, e-reader, fotocamere digitali e altro. Verrà introdotta unadi ricarica rapida e, e la separazione della vendita dei caricatori dalla vendita dei. Gli effetti della misura si ripercuoteranno soprattutto sul mercato della Apple, che ...

Advertising

repubblica : Caricatore universale, l'Ue trova l'accordo. La direttiva propone un unico caricabatterie Usb-C, per cellulari, tab… - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: Tutte le aziende dovranno offrire lo stesso tipo di caricabatterie, anche Apple - ttoday_it : Finalmente la svolta: USB-C e caricatore unico per tutti dal 2024 #Caricabatterie #Usbc ?? - mariellatp01 : RT @Open_gol: Tutte le aziende dovranno offrire lo stesso tipo di caricabatterie, anche Apple - romi_andrio : RT @Open_gol: Tutte le aziende dovranno offrire lo stesso tipo di caricabatterie, anche Apple -

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno trovato l'intesa sulla direttiva che imporrà a tutti i produttori di offrire unper smartphone, tablet e altri apparecchi elettronici a ...... con un tweet pubblicato sull'account ufficiale, hanno annunciato di aver trovato un accordo sulla proposta di legge che obbligherà tutti i produttori ad utilizzare ilUSB - C per la ...Si è concluso l'accordo che vede protagonista la porta USB-C. A partire dal 2024 ci sarà un caricatore unico in tutta Europa.Entro l'autunno 2024 il caricabatterie universale per tutti i dispositivi elettronici avrà la porta di ricarica USB-C, con proroga di 16 mesi per laptop ...