Amministrative | Meloni a Porta a Porta | «Abbiamo lavorato tutti Salvini ha una visione un po’ strabica»

(Di martedì 7 giugno 2022) “L’Italia con la sua posizione non decide l’esito della guerra in Ucraina. Banalmente saremmo quelli che faremo la parte dell’Italia spaghetti e mandolino”. È la battuta con cui Giorgia Melon, ospite di, torna a ribadire la posizione di Fratelli d’Italia sul conflitto che sta infiammando il cuore dell’Europa da oltre 3 mesi. ”Per come la vedo io, l’invasione dell’Ucraina è la punta dell’iceberg di un conflitto molto più ampio”, aggiunge in collegamento da Milano con lo studio di Bruno Vespa commendando le parole durissime di Dmitrj Medvedev. “Non parla di Ucraina ma di Occidente. La mia impressione è che se l’Ucraina dovesse capitolare, il vero vincitore sarebbe la Cina di Xi Jinping. Se l’Occidente viene ridimensionato, chi paga di più è l’Unione europea. Io -ha aggiunto la– non ...