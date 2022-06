Suicidio assistito | 46enne tetraplegico | “Voglio morire in sedazione profonda”

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ilè una tematica molto calda nel nostro Paese, e la storia di Fabio Ridolfi è solo una delle tante voci che purtroppo ancora soffrono per colpa dei ritardi e dell’ostruzionismo delle nostre istituzioni. Vi raccomandiamo... Troy Kotsur dedica l'Oscar alle persone disabili: "Questo è il nostro momento" Ildi Fermignano, in provincia di Pesaro, è immobilizzato da quando aveva 18 anni a causa di una tetraparesi. Fabio Ridolfi, in una situazione ormai ingestibile, aveva fatto richiesta allo Stato di potercon l’aiuto del medico, invocando così il diritto al. La risposta e l’autorizzazione, però, ci hanno messo un mese e mezzo ad arrivare, tempo in cui Ridolfi ha sofferto dei ...

Tg3web : 'Ho tutte le condizioni per essere aiutato a morire, ma lo Stato mi ignora'. Fabio Ridolfi, il 46enne di Pesaro che… - Agenzia_Ansa : Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano immobilizzato da 18 anni per una tetraparesi 'ha scelto di porre fine alle sue… - Open_gol : Fabio Ridolfi ha 46 anni. Da quando ne aveva 28 è immobilizzato a letto - andreastoolbox : #Un uomo ha scelto di morire con la sedazione profonda perché gli viene rifiutato il suicidio assistito - ItaliaStartUp_ : Un uomo ha scelto di morire con la sedazione profonda perché gli viene rifiutato il suicidio assistito -

'Non posso più continuare a soffrire a causa di uno Stato che mi ignora', spiega in un video Fabio Ridolfi tramite il puntatore ...L'avvocato inoltre ribadisce che nonostante il diritto al, sancito dalla sentenza 242 della corte costituzionale ( Cappato /Dj Fabio), lo stato continui ad ignorare le sofferenze ...dopo aver tenuto per 40 giorni in un cassetto un parere che affermava la presenza dei requisiti per accedere legalmente al suicidio assistito". "Non possiamo non notare - sottolineano i vertici ...Innanzitutto, non è da associare a pratiche come l’eutanasia o il suicidio assistito. Infatti, la sedazione palliativa continua e profonda non porta alla morte del paziente, ma ha il solo scopo di ...