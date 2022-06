Fortnite Stagione 3: Come completare le Sfide della Settimana 0 (Di lunedì 6 giugno 2022) Ieri è iniziata la Stagione 3 del Capitolo 3 di Fortnite con la prima Settimana di Sfide da completare, le quali vi ricompenseranno con punti XP utili per livellare nel Pass Battaglia. A seguire vi riportiamo la Guida completa alle Sfide. Interagisci con Falco solare o Falco della Luna e Ladrona in una sola partita In questa sfida dovete semplicemente parlare con i due personaggi presenti in mappa, assicurandovi di farlo nella stessa partita. I due non sono poi così distanti l’uno dall’altro, usate i segnalini che potete vedere in mappa una volta attivata la sfida per trovarli. Visita Boschetto Boleto, Cascate della Realtà e Tana Strana La Stagione 3 di Fortnite ha aggiunto in mappa nuovi luoghi da ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 6 giugno 2022) Ieri è iniziata la3 del Capitolo 3 dicon la primadida, le quali vi ricompenseranno con punti XP utili per livellare nel Pass Battaglia. A seguire vi riportiamo la Guida completa alle. Interagisci con Falco solare o FalcoLuna e Ladrona in una sola partita In questa sfida dovete semplicemente parlare con i due personaggi presenti in mappa, assicurandovi di farlo nella stessa partita. I due non sono poi così distanti l’uno dall’altro, usate i segnalini che potete vedere in mappa una volta attivata la sfida per trovarli. Visita Boschetto Boleto, CascateRealtà e Tana Strana La3 diha aggiunto in mappa nuovi luoghi da ...

