Ciclismo, Vincenzo Nibali mette nel mirino il Campionato Italiano: “Difficile vincere ma voglio regalare emozioni” (Di lunedì 6 giugno 2022) Archiviato l’ultimo Giro d’Italia della carriera con una splendida quarta posizione Vincenzo Nibali non si adagia sugli allori e inquadra i prossimi obiettivi stagionali. Il 26 giugno la Puglia farà da palcoscenico al Campionato Italiano in linea, poi lo “Squalo” si concentrerà sulla Vuelta in programma dal 19 agosto all’11 settembre. Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno Nibali ha ribadito il suo interesse verso la rassegna tricolore: “Ogni gara a cui parteciperò quest’anno sarà l’ultima della stagione, quindi tutte hanno un effetto speciale, ma quelle in cui ho vinto lo sono maggiormente, come il Campionato Italiano. Ho vinto due volte da professionista ed una volta da Junior, indossare quella maglia è bellissimo: sarò emozionato”. “Il risultato ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Archiviato l’ultimo Giro d’Italia della carriera con una splendida quarta posizionenon si adagia sugli allori e inquadra i prossimi obiettivi stagionali. Il 26 giugno la Puglia farà da palcoscenico alin linea, poi lo “Squalo” si concentrerà sulla Vuelta in programma dal 19 agosto all’11 settembre. Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiornoha ribadito il suo interesse verso la rassegna tricolore: “Ogni gara a cui parteciperò quest’anno sarà l’ultima della stagione, quindi tutte hanno un effetto speciale, ma quelle in cui ho vinto lo sono maggiormente, come il. Ho vinto due volte da professionista ed una volta da Junior, indossare quella maglia è bellissimo: sarò emozionato”. “Il risultato ...

