Belli si prende la rivincita contro Barù: “La verità chiede il conto” (Di lunedì 6 giugno 2022) Subito dopo l’entrata di Barù nella casa del GF Vip, Alex Belli aveva speso belle parole per il nobile toscano, ma le cose sono cambiate poco dopo. Durante la sua permanenza nel reality il cugino di Costantino Della Gherardesca ha più volte attaccato Delia Duran e qualche volta ha anche fatto dei commenti non elegantissimi su Jessica Selassié. Per questi motivi tre mesi fa il Man ha attaccato Barù su Twitter: “Caro il mio Barù, capisco il tuo umorismo tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita. Io parlo di amore libero, tu di rutto libero, ma Barù dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà?” Ieri sera Jessica Selassié ha infranto tutte le speranze dei Jerù ed ha rivelato che il suo amico speciale in realtà è impegnato. Molti utenti di Twitter hanno ricordato le parole di Alex e ... Leggi su biccy (Di lunedì 6 giugno 2022) Subito dopo l’entrata dinella casa del GF Vip, Alexaveva speso belle parole per il nobile toscano, ma le cose sono cambiate poco dopo. Durante la sua permanenza nel reality il cugino di Costantino Della Gherardesca ha più volte attaccato Delia Duran e qualche volta ha anche fatto dei commenti non elegantissimi su Jessica Selassié. Per questi motivi tre mesi fa il Man ha attaccatosu Twitter: “Caro il mio, capisco il tuo umorismo tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita. Io parlo di amore libero, tu di rutto libero, madov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà?” Ieri sera Jessica Selassié ha infranto tutte le speranze dei Jerù ed ha rivelato che il suo amico speciale in realtà è impegnato. Molti utenti di Twitter hanno ricordato le parole di Alex e ...

Advertising

BITCHYFit : Belli si prende la rivincita contro Barù: 'La verità chiede il conto' - StraNotizie : Belli si prende la rivincita contro Barù: “La verità chiede il conto” - scc68samu : RT @MarcelloMoscat9: voi volete lo stato in attivo belli e da chi li prende i soldi però? DA TE deficiente - Alberto45109828 : RT @MarcelloMoscat9: voi volete lo stato in attivo belli e da chi li prende i soldi però? DA TE deficiente - MarcelloMoscat9 : voi volete lo stato in attivo belli e da chi li prende i soldi però? DA TE deficiente -