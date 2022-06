Alberto Matano chiude il programma e si sfoga: è bufera dopo il gesto in diretta (Di lunedì 6 giugno 2022) È pioggia di polemiche sul conduttore Alberto Matano: il discorso per la chiusura di stagione scatena critiche taglienti. Alberto Matano (fonte youtube)Alberto Matano milita da anni nella rete ammiraglia di RAI, e dal 2019 è al timone del programma di intrattenimento “La vita in diretta”. Il conduttore non è nuovo a polemiche: dopo aver condiviso il parterre del programma con Lorella Cuccarini, la soubrette ha rivolto vaghe accuse di maschilismo ad un non meglio specificato collega. Da allora, Alberto Matano conduce in solitaria la sua maratona pomeridiana di “La vita in diretta”, intrattenendo milioni di spettatori ogni giorno. Come ogni programma, ... Leggi su specialmag (Di lunedì 6 giugno 2022) È pioggia di polemiche sul conduttore: il discorso per la chiusura di stagione scatena critiche taglienti.(fonte youtube)milita da anni nella rete ammiraglia di RAI, e dal 2019 è al timone deldi intrattenimento “La vita in”. Il conduttore non è nuovo a polemiche:aver condiviso il parterre delcon Lorella Cuccarini, la soubrette ha rivolto vaghe accuse di maschilismo ad un non meglio specificato collega. Da allora,conduce in solitaria la sua maratona pomeridiana di “La vita in”, intrattenendo milioni di spettatori ogni giorno. Come ogni, ...

Advertising

gianlu_79 : RT @gianlu_79: ANDREA SANNINO canta 'Abbracciame' dedicata a Mara e Alberto Matano h.15.39 sh 22,49%con 2.407mila; BRUNO VENTURINI sh.15.42… - gianlu_79 : ANDREA SANNINO canta 'Abbracciame' dedicata a Mara e Alberto Matano h.15.39 sh 22,49%con 2.407mila; BRUNO VENTURINI… - ApportunityIt : Il compagno di Alberto Matano non è Riccardo, ma Spadafora: ennesima bufala sulle nozze - andreastoolbox : #Alberto Matano in lacrime a La Vita in Diretta: la sorpresa di Mara Venier prima del matrimonio - Afrodite_emma : Alberto Matano: 'Allora, grazie Stefania Orlando!' Stefania Orlando: 'Grazie a te, davvero!' ?? •?•?•?•?•?•?•?•?•?•… -