Dee Dee Ramone | 20 anni fa ci ha lasciato il bassista dei Ramones

(Di domenica 5 giugno 2022) Dee Dee, storicoe maggiore compositore di brani del gruppos, ci hail 5 Giugno 2002 a soli cinquantuno. Un uomo emblematico che ha incarnato a pieno la cultura punk dagli’70 ai ’90. Artista che ha abbracciato più stili e conosciuto il fallimento artistico come rapper, senza mai rinunciare al primo amore per il punk. Dee Dee: successo, parentesi rap e ritorno al punk La carriera di Dee Deeiniziò nel 1974, quando conobbe John Cummings e Tamás Erdélyi, i futuri Johnny e Tommy. Il primo disco del gruppo, dal titolo omonimos, fu un successo di critica seppur non di vendite. Difatti, le copie vendute nella terra natale U.S.A non furono ai livelli ...

Auguri Dee Dee Bridgewater: "la signora del jazz" compie 72 anni La carriera di Dee Dee Ramone iniziò nel 1974, quando conobbe John Cummings e Tamás Erdélyi, i futuri Johnny e Tommy Ramone. Il primo disco del gruppo, dal titolo omonimo Ramones, fu un successo di ...