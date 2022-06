Il nostro staff | dalla Lazio un siluro contro Roberto Mancini | gli azzurri nel caos più totale

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 giugno 2022) Come se non bastassero i guai della sua nazionale, orapiove anche la secca e dura smentita della. Ma procediamo con ordine. Il Ct azzurro, alla vigilia del match di questa serala Germania, non aveva usato giri di parole nel far trapelare tutto il suo disappunto per il forfait di Mattia Zaccagni e Manuel Lazzari, che giovedì hanno lasciato il ritiro della Nazionale. "Una sorpresa - ha affermato il Ct in conferenza stampa -. Hanno detto di avere dei problemi, li abbiamo mandati a casa. Mi hanno detto che dovevano andare...", ha tagliato corto lasciando intendere, benissimo, che cosa pensasse della vicenda. Lo scorso mercoledì, nell'umiliazione subita daglil'Argentina, aveva giocato soltanto Lazzari, subentrando nella ...