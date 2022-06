Covid oggi Lazio, 1.055 contagi e 5 morti. A Roma 768 casi (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.055 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 giugno 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 morti. “oggi nel Lazio, su 2.823 tamponi molecolari e 5.032 tamponi antigenici per un totale di 7.855 tamponi, si registrano 1.055 nuovi casi positivi (-1.590); sono 5 i decessi (stabili), 552 i ricoverati (-4), 31 le terapie intensive (stabili) e +3.038 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%. I casi a Roma città sono a quota 768” riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio, i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 243 i ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.055 i nuovida coronavirus3 giugno 2022 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino-19 della Regione. Si registrano altri 5. “nel, su 2.823 tamponi molecolari e 5.032 tamponi antigenici per un totale di 7.855 tamponi, si registrano 1.055 nuovipositivi (-1.590); sono 5 i decessi (stabili), 552 i ricoverati (-4), 31 le terapie intensive (stabili) e +3.038 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%. Icittà sono a quota 768” riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettinoquotidiano. Nel dettaglio, i numeri delle ultime 24 ore. Asl1: sono 243 i ...

