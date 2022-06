Sei sorelle, anticipazioni dal 6 al 10 giugno 2022: Miguel denuncia la fabbrica? (Di giovedì 2 giugno 2022) Le sorelle Silva decideranno di azionare un macchinario difficile da gestire e così facendo finiranno per avere altri problemi. Miguel, uno degli operai, come possiamo notare dalle anticipazioni Sei sorelle riguardanti le puntate in onda dal 6 al 10 giugno 2022, userà il macchinario e si ferirà. A quel punto, Jesus cercherà di convincerlo a denunciare l'azienda. Come se non bastasse, le ragazze dovranno fare fronte alla grave crisi economica della fabbrica. anticipazioni Sei sorelle 6-10 giugno 2022 La crisi economica della Tessuti Silva sarà sempre più grave e così Diana proverà a convincere don Aurelio ad anticipare le spese necessarie a produrre i panni verdi. Nel frattempo, Adela, ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 2 giugno 2022) LeSilva decideranno di azionare un macchinario difficile da gestire e così facendo finiranno per avere altri problemi., uno degli operai, come possiamo notare dalleSeiriguardanti le puntate in onda dal 6 al 10, userà il macchinario e si ferirà. A quel punto, Jesus cercherà di convincerlo are l'azienda. Come se non bastasse, le ragazze dovranno fare fronte alla grave crisi economica dellaSei6-10La crisi economica della Tessuti Silva sarà sempre più grave e così Diana proverà a convincere don Aurelio ad anticipare le spese necessarie a produrre i panni verdi. Nel frattempo, Adela, ...

