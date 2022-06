‘Dietro tutte le trame’, il giudice Tamburino ripercorre le sue indagini sulla Rosa dei venti (Di giovedì 2 giugno 2022) Giovanni Tamburino è un magistrato di grande, grandissimo valore. Se la sua azione giudiziaria non fosse stata brutalmente interrotta, la storia d’Italia non sarebbe stata così facilmente nascosta sotto una montagna di bugie. Egli ebbe in sorte, nel 1973, giovane sostituto alla procura di Padova, di ritrovarsi sulle spalle un’inchiesta delicata e pericolosa, quella sulla Rosa dei venti. Nome che forse oggi dice poco ai più, in realtà faccenda assai seria. Tamburino si trovò di fronte ad una ‘bestia’ cattiva: trattasi, infatti, di una organizzazione militare che arruolava anche civili e che aveva le sue radici negli organismi sovranazionali. Ovvio che non si volesse lasciar lavorare un magistrato che voleva vederci chiaro e che aveva osato incriminare e arrestare il capo dei servizi segreti Vito Miceli, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Giovanniè un magistrato di grande, grandissimo valore. Se la sua azione giudiziaria non fosse stata brutalmente interrotta, la storia d’Italia non sarebbe stata così facilmente nascosta sotto una montagna di bugie. Egli ebbe in sorte, nel 1973, giovane sostituto alla procura di Padova, di ritrovarsi sulle spalle un’inchiesta delicata e pericolosa, quelladei. Nome che forse oggi dice poco ai più, in realtà faccenda assai seria.si trovò di fronte ad una ‘bestia’ cattiva: trattasi, infatti, di una organizzazione militare che arruolava anche civili e che aveva le sue radici negli organismi sovranazionali. Ovvio che non si volesse lasciar lavorare un magistrato che voleva vederci chiaro e che aveva osato incriminare e arrestare il capo dei servizi segreti Vito Miceli, ...

