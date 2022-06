Ucraina, Biden: "Usa invieranno sistemi missilistici avanzati" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina "sistemi missilistici e munizioni più avanzati" per colpire "obiettivi strategici". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un editoriale ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gli Stati Uniti forniranno all'e munizioni più" per colpire "obiettivi strategici". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joein un editoriale ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Usa non invieranno a Kiev sistemi missilistici (a medio raggio) che possano raggiungere il territorio… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden: gli Usa non invieranno missili a medio raggio #usa #presidente #casabianca #biden #ucraina… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Stati Uniti forniranno a Kiev sistemi missilistici Himars, con munizioni che avranno una gittata mass… - jmorat : RT @NessunLuogo24: Buongiorno. È il 97simo giorno di guerra in #Ucraina e il presidente ???? Joe #Biden ha annunciato l’invio di sistemi miss… - neo_dymium : RT @strange_days_82: Micalessin giornalista il Giornale : Nel Donbass l'esercito russo viene salutato come esercito liberatore. Qui sono fi… -