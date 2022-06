La Cisl di Bergamo piange Domenico Pesenti | ex presidente Inas

(Di mercoledì 1 giugno 2022). Ladila morte di, uno dei nomi di maggiori spicco della squadra di sindacalisti che daha spiccato il volo verso incarichi di prestigio. Segretario generale Filca (lavoratori edili) a, in Lombardia e a livello nazionale, poinazionale del patronato, i vertici di una carriera al servizio di lavoratori e pensionati. Per Ferdinando Piccinini, ex Segretario generale di Filca e, “è stato un uomo competente, serio, appassionato e di saldo rigore etico. Con lui ho intessuto un rapporto di profonda amicizia e stima reciproca. Era un uomo diretto anche ...

Il Primo Maggio si è celebrata la festa dei lavoratori e, come ogni anno, Cgil,e Uil, insieme ad Anmil, hanno organizzato due momenti significativi a Colda, nel convento dei ...a Sondrio, ...È stata indetta dai sindacati e dal Comitato Antifascista, partecipano il sindacalista della... nella chiesa di San Francesco, per il 59° Festival Pianistico Internazionaledi Brescia e, ... Lutto nel mondo dei sindacati: è morto Domenico Pesenti La Cisl di Bergamo piange la morte di Domenico Pesenti, uno dei nomi di noti della squadra di sindacalisti che da Bergamo ha spiccato il volo verso incarichi di prestigio. Segretario generale Filca (l ...Se non è una fuga dal pubblico impiego, poco ci manca. Anche nella Bergamasca sono in crescita i numeri dei dipendenti pubblici che hanno deciso di lasciare il lavoro per aver raggiunto i requisiti mi ...