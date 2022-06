Italia-Argentina a Wembley in tinta nerazzurra: la sfida Pessina-Gomez (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’incrocio Nella Finalissima di Londra di mercoledì primo giugno si ritrovano il brianzolo e il Papu, simboli del passaggio di consegne nell’Atalanta 2021-22 quando il numero 10 lasciò Bergamo. Fu Matteo a rimpiazzare l’ex capitano. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’incrocio Nella Finalissima di Londra di mercoledì primo giugno si ritrovano il brianzolo e il Papu, simboli del passaggio di consegne nell’Atalanta 2021-22 quando il numero 10 lasciò Bergamo. Fu Matteo a rimpiazzare l’ex capitano.

