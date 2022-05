Ricky Gervais commenta Johnny Depp: “Se le persone sapessero com’è davvero, la sua carriera sarebbe finita” (Di martedì 31 maggio 2022) Questi sono giornate decisive per il processo di diffamazione intrapreso da Johnny Depp nei confronti dell’ex moglie Amber Heard. Un processo legale che ha avuto un impatto mediatico molto potente e ha spinto molti volti noti a commentare le accuse. Anche Ricky Gervais ha deciso di dire la sua sul processo più chiacchierato di Hollywood. Il processo che coinvolge Johnny Depp e Amber Heard è il più seguito della storia di Hollywood Il trial che sta giungendo a conclusione tra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard è sicuramente uno dei casi legali che ha riscosso più scalpore nella storia di Hollywood. L’impatto mediatico del processo è stato enorme, alimentato anche dalle dirette streaming trasmesse liberamente in tutto il mondo. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Questi sono giornate decisive per il processo di diffamazione intrapreso danei confronti dell’ex moglie Amber Heard. Un processo legale che ha avuto un impatto mediatico molto potente e ha spinto molti volti noti are le accuse. Ancheha deciso di dire la sua sul processo più chiacchierato di Hollywood. Il processo che coinvolgee Amber Heard è il più seguito della storia di Hollywood Il trial che sta giungendo a conclusione trae l’ex moglie Amber Heard è sicuramente uno dei casi legali che ha riscosso più scalpore nella storia di Hollywood. L’impatto mediatico del processo è stato enorme, alimentato anche dalle dirette streaming trasmesse liberamente in tutto il mondo. ...

Pubblicità

JumpedGoldoni : @elpatron0_ Come dice Ricky Gervais in SuperNature 'prima ogni cosa era una malattia mentale, al giorno d'oggi null… - camilla_casari : RT @imballoionico: Vabbè. Netflix avrà anche Ricky Gervais, ma vuoi mettere col Twitter italiano? - Vatuttobene_ : Trovo Ricky Gervais, così come anche Louis CK, i veri antidoti alla nullaggine che vedo in giro. E chi si indigna,… - Oxus_ : RT @Gianfi15: Appena finito SuperNature e che dire signori miei, Ricky Gervais è riuscito a superarsi - RBottos : RT @imballoionico: Vabbè. Netflix avrà anche Ricky Gervais, ma vuoi mettere col Twitter italiano? -