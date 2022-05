La prima prova di Italiano della Maturità 2022 (Di martedì 31 maggio 2022) Quest’anno all’esame di Maturità tornano le prove scritte: si inizia il 22 giugno alle 08.30 con lo scritto di Italiano su base nazionale e il giorno dopo sarà la volta della seconda prova sulla materia di indirizzo. Per la prima prova i maturandi avranno a disposizione sette tracce tra cui scegliere, di tre tipologie diverse: due tracce della tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario Italiano; tre tracce della tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo; due tracce della tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Gli studenti e le studentesse con DSA potranno utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP (per ... Leggi su dilei (Di martedì 31 maggio 2022) Quest’anno all’esame ditornano le prove scritte: si inizia il 22 giugno alle 08.30 con lo scritto disu base nazionale e il giorno dopo sarà la voltasecondasulla materia di indirizzo. Per lai maturandi avranno a disposizione sette tracce tra cui scegliere, di tre tipologie diverse: due traccetipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario; tre traccetipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo; due traccetipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Gli studenti e le studentesse con DSA potranno utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP (per ...

Pubblicità

teatrolafenice : L'ultimo ripasso, l'ultima prova prima del grande balzo verso la Sinfonia forse più enigmatica di Gustav Mahler: la… - ClaudioCiulli : #Repost @fishingclubfirenze • • • • • Alcuni scatti del Terrapieno durante la Prima Prova del Rapezzi svolta… - _marti18 : @twittaminemo Bhe a 30 anni come minimo provi a spiegarti un attimino! Non imbrocchi il discorso alla prima? No pro… - ilnobilematrix : @diavolisempre Hai citato esattamente 2 squadre di cui non ho parlato prima, prova a riguardarti qualche tweet sopra - PFriso : @CommozioniA Questo l’interno: foderato con velluto stampa caimano . Oppure foderate con tessuti filati a mano su t… -