Embargo petrolio russo | cosa prevede l' accordo Ue Deroga per Orban | i timori di Draghi

(Di martedì 31 maggio 2022) Il saluto dialla premier estone Kaja Kallas. Di spalle MarioRoma, 31 maggio 2022 - Un minial vertice Ue per undel"graduale" per la Russia, con alcune (...

I 27 paesi membri dell'Unione Europea hanno trovato l'accordo nella serata di lunedì 30 maggio su un 'graduale' delrusso. Inizialmente si tratterà deltrasportato via mare, ...L'delrusso colpisce soprattutto la Germania che fino a poco tempo fa copriva il 35% del suo fabbisogno di benzina con greggio di Mosca ma già ad aprile questa quota è scesa al 12%. ...L'Italia dipende dal gas russo ma non dal suo petrolio. Solo il 10% del greggio consumato nella penisola è di provenienza russa per un totale di 5,7 milioni di tonnellate. Il ...(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAG - "Benvenuta decisione dei leader UE di vietare il petrolio russo. L'embargo al petrolio russo deciso dal Consiglio europeo è una decisione storica per paralizzare la ...