LIVE Sollevamento pesi, Europei 2022 in DIRETTA: Magistris prima nello strappo! Parte lo slancio Durante (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNALE LA DIRETTA LIVE 18:07 Stiamo per entrare nella fase calda. Nel frattempo Gordon Brown, che aveva fallito il secondo tentativo, non trova fortuna nel terzo e si ferma a 107. Ma adesso dita incrociate per la seconda prova di Magistris, ma prima la britannica Morrow. 18:05 ALZATA LA prima! 110 KG PER LUCREZIA Magistris. Ottimo lavoro per l'azzurra che tenterà 113 nel secondo tentativo. 8:04 NON VA L'ALZATA DI ALESSIA CHE DECIDE DI RITIRARSI DALLA GARA dopo aver provato i 110. Giornata storta per l'azzurra. Ora fiato sospeso per Lucrezia Magistris 18:02 Va a buon fine il tentativo della Greca. Adesso tocca ad Alessia Durante, fuori dai giochi per il totale ma in lizza per lo slancio. FORZA ALESSIA. Serve un ...

