Koulibaly, ADL fissa il prezzo per il difensore: 40 milioni (Di lunedì 30 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis ha stabilito un prezzo minimo di 40 milioni per Kalidou Koulibaly, ma al momento non ci sono offerte Kalidou Koulibaly è al centro del prossimo mercato del Napoli, sia in caso di permanenza che di addio. Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2023 e piace molto sia in Italia alla Juve, che all'estero, con il Barcellona in prima fila. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo a 40 milioni di Euro, ma al momento non è ancora arrivata nessuna offerta in casa Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

