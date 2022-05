Caterina Balivo: “Ho tre taglie in più, ma sono felice” (Di lunedì 30 maggio 2022) Il tempo passa e inevitabilmente porta con sé piccoli e grandi cambiamenti. Caterina Balivo accoglie questa sua metamorfosi con grazia, accettando volentieri le nuove forme del suo corpo: “Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta”, racconta la conduttrice a Molto Donna, inserto settimanale de Il Messaggero. Un bel messaggio di body loving quello di Caterina, che invita tutte ad apprezzarsi e a coccolarsi proprio come fa lei. “Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 30 maggio 2022) Il tempo passa e inevitabilmente porta con sé piccoli e grandi cambiamenti.accoglie questa sua metamorfosi con grazia, accettando volentieri le nuove forme del suo corpo: “Oggitrein più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta”, racconta la conduttrice a Molto Donna, inserto settimanale de Il Messaggero. Un bel messaggio di body loving quello di, che invita tutte ad apprezzarsi e a coccolarsi proprio come fa lei. “Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai ...

Advertising

Vincenzinocoan2 : RT @dea_channel: buona domenica con la divina Caterina Balivo ??????????????? - rienneva_plus : Io mi immagino l'ultima puntata del #mcs con Fazio ospite in collegamento mentre in teatro ci sono Maria Monsè, la… - Tigerman735 : RT @dea_channel: buona domenica con la divina Caterina Balivo ??????????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: buona domenica con la divina Caterina Balivo ??????????????? - pieceleb72 : Pasta alla Nerano per la carismatica Caterina Balivo. Storie -