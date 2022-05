Bologna, Theate in uscita: i felsinei pensano a Caldara (Di lunedì 30 maggio 2022) Tra qualche giorno ci sarà l’ufficialità di Sartori e il Bologna potrà dare il via al mercato: l’ultima idea è quella di Caldara Il Bologna aspetta Sartori per iniziare a lavorare sul mercato. Nei prossimi giorni è prevista l’ufficialità del diesse e allora poi i felsinei potranno imbastire le trattative. Alcuni dubbi riguarderebbero il modulo perché Mihajlovic vorrebbe tornare a quattro dietro. Theate è la pedina sacrificabile siccome ha diverse richieste e l’idea dei rossoblù è quella di arrivare a Caldara. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tra qualche giorno ci sarà l’ufficialità di Sartori e ilpotrà dare il via al mercato: l’ultima idea è quella diIlaspetta Sartori per iniziare a lavorare sul mercato. Nei prossimi giorni è prevista l’ufficialità del diesse e allora poi ipotranno imbastire le trattative. Alcuni dubbi riguarderebbero il modulo perché Mihajlovic vorrebbe tornare a quattro dietro.è la pedina sacrificabile siccome ha diverse richieste e l’idea dei rossoblù è quella di arrivare a. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

